Лунное затмение помогло обнаружить НЛО в США: Вторжение или научный интерес?

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Лунное затмение – безусловно, интересное и притягательное зрелище, которое собирает толпы наблюдателей. Уфологи утверждают, что во время этого природного явления в небе можно увидеть не только планеты, но и НЛО.

В последнее время виртуальные специалисты всё чаще фиксируют появление инопланетных кораблей в различных уголках США. В период лунного затмения, которое пришлось на конец января и начало февраля, уфологи увидели возле Луны НЛО. Примечательно, что онлаин трансляцию для всех желающих организовало NASA, организация, которая из последних сил отрицает все старания уфологов доказать существования гуманоидов.

На протяжении двух часов зрители с упоением наблюдали за природным явлением. В это время виртуальные охотники за пришельцами обратили внимание на то, что перед объективом камеры появился странный мерцающий объект явно неприродного происхождения. Яркая световая точка переливалась всеми цветами радуги и никак не походила на земные спутники.

Виртуальные специалисты сумели отследить, что НЛО взлетел с поверхности Луны в районе одного из полюсов. Затем, проследовав вдоль планеты, инопланетный корабль скрылся в неизвестном направлении. Примечательно, что подобное явление можно было наблюдать только над территориями США и Австралии. Уфологи и ранее отмечали, что НЛО проявляют повышенный интерес к американским территориям. Именно над различными штатами США появление инопланетных кораблей фиксируется чаще остальных территорий земного шара.

В сети появились сообщения о том, что в 2004 году над США увидели белёсый НЛО. Об этом странном появление инопланетного корабля рассказали пилоты ВВС страны, который они увидели в небе над Лос-Анджелесом.

В конце января жители некоторых штатов США начали говорить о настоящем вторжении пришельцев, которые высаживались в определённых районах страны. Так корабли гуманоидов были замечены в штатах Флорида и Калифорния. Уфологи заявили о действительной высадке пришельцев в городе Пасадена и Карлсбад.

Подозрительными показались местным жителям и виртуальным ловцам НЛО белые облака, по форме напоминающие неопознанные летательные аппараты пришельцев. Странное явление наблюдали жители города Шайенн, штат Вайоминг. Уфологи предположили, что это инопланетная маскировка, чтобы корабли с других планет могли походить на земные облака и не так бросаться в глаза. Некоторые американцы увидели в таких частых проявлениях инопланетной активности признаки грядущего апокалипсиса и начало конца.

В последнее время в США начали снимать гриф «Секретно» с некоторых документов, которые тем или иным образом подтверждают догадки уфологов. Возможно, виртуальные искатели правды и не всегда ошибаются, когда везде видят НЛО.