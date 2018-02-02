Ученые заменят опиоидные обезболивающие назальным спреем

Сегодня, 16:06

Группа научных сотрудников Великобритании и США изобрела альтернативный анальгетик назального спрея, в состав которого входит опиоидный пептид лей-энкефалин в микроскопической полимерной капсуле.

Данный пептид присутствует в мозге человека и считается смягчающим боль и регулирующим активность кишечника веществом. Предполагается, что благодаря ему степень привыкания будет не настолько высока, как при употреблении опиоидных анельгетиков. С целью избежать проблем с печенью от его употребления, ученые поместили его в полимерную микрокапсулу, что поможет веществ быстро добраться через носовой проход и уменьшить вредное воздействие на организм.

Назальный спрей уже был испытан на подопытных крысах. Эксперимент показал, что данный препарат быстро снижает уровень боли и не вызывает привыкания.

В дальнейшем специалисты протестируют свое изобретение на людях. Если эксперимент на добровольцах увенчается успехом, тогда данный метод лечение будут применять даже при успокоении боли у онкобольных.