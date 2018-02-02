Мексиканские археологи нашли захоронение 2500-летней давности

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Мексиканскими археологами в Тлалпане, один из районов Мехико, было обнаружено захоронение, которому приблизительно больше 2500 лет. В могиле круглой формы было похоронено более десяти человек.

В месте захоронения останки от десятков людей расположились спиралевидной формой. Как утверждают специалисты, по всей видимости, находка является неизвестной ритуальной практикой.

Известно, что на территории данного района ранее находился древний город Куикуикилько. Его населяли 1400 лет до нашей эры. А уже во втором веке нашей эры мощное извержение вулкана разрушило город, не оставив практически ни одного упоминания о жизни. Лишь изредка археологам удавалось найти остатки зданий и укреплений от самого древнего города тех времен.