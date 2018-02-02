В небе над Лос-Анджелесом пилоты ВМС США зафиксировали белесое НЛО

Сегодня, 17:05

В небе над Лос-Анджелесом пилоты ВМС США зафиксировало белесое НЛО, имеющее овальную форму. По информации VladTime, объект был обнаружен, когда они выполняли тренировочную миссию Super Hornets за сотню миль от побережья Сан-Диего в 2004, однако Пентагон обнародовал эти сведения только в наши дни.

Один из лётчиков, Дэвид Фравор, отметил, что первоначально белесое нечто считали самолётом. Однако потом от этой мысли пришлось отказаться, потому что аппарат двигался совсем не так, как земные устройства. Он побыл немного в поле зрения, а после резко скрылся, напугав служащих ВМС США.

Пилоты подчеркнули, что они не верили в то, что НЛО может существовать. Многочисленные сообщения в прессе о встречах с пришельцами лётчики считали глупыми выдумками. Однако увиденное убедило их в том, что внеземные существа – это не миф. Пилоты отметили, что НЛО полностью сходилось с тем, что они читали в научно-фантастических романах о жителях других планет. Реакции от уфологов на данное событие пока не имелось.