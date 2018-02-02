Древний геоглиф Лося на Зюраткуле загадочно исчез

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Обнаруженный на Зюраткуле рисунок Лося оказался фальшивым. Найденное в 2007 году изображение стало исчезать.

На территории парка Зюраткуль (Челябинская область) в 2007 году был обнаружен древний геоглиф Лося. Специалисты сделали его снимки и занялись изучением. Удалось установить, что возраст рисунка достигает пяти тысяч лет.

После возобновления архива онлайн-сервиса с космоснимками Земли, оказалось, что рисунок пропал. После анализа ситуации специалисты определили, что с 2007 года четких снимков данного рисунка нет, а к 2017 году они вообще исчезли. Именно сложившаяся ситуация и позволяет сделать выводы о том, что данные были изначально фальшивыми.

Сообщается, что действительно существующими на сегодняшний день остались только каменные кладки, которые являлись основой самого рисунка. Хотя некоторые ученые не согласны с тем, что рисунок был фальшивым, многие считают, что он еще более древний, чем предполагалось ранее, что и способствует его быстрому разрушению.

Напомним, что рисунок Лося на склоне Зюраткуля считался уникальным объектом археологической культуры. Данного типа образ лося был характерен для культуры финно-угорских племен, которые в древние времена населяли данную территорию.