Огромная комета прекратила ледниковый период гигантским пожаром

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Группа международных ученых выяснила, что 12 800 лет с неба упало множество огненных шаров, вследствие чего сгорело 10 млн квадратных километров суши и была уничтожена значительная часть планетной биомассы, что привело к окончанию ледникового периода.

Для выявления данных понадобилось изучить 170 точек планеты. На них найдены следы падения огромной кометы, диаметр который составлял больше 100 км. При попадании в атмосферу фрагменты небесного тела разогревались и становились причиной глобального пожара, который уничтожил 9% суши Земли.

Научные сотрудники выдвинули предположение, что причиной пожара в то время стало разрушение огромной кометы, фрагменты которой прилетали на Землю на протяжение нескольких лет. Визуально это выглядело как огненный дождь. При ледниковом периоде планета была более холодной и сухой, что помогало небесным телам запросто ее поджечь.

Итогом такого события стало то, что облик Земли изменился. К примеру, вместо хвойных лесов появились березы и тополя. На протяжении тысячи лет температура воздуха была низкой, таяние ледников остановилось. Мир животных и растений заметно поредел, а люди страдали от голода и угроз гибели в крупных пожарах.