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Ученые: Растворимый кофе может вызывать рак

Сегодня, 04:15

В Калифорнии могут первыми начать обязывать владельцев кофейных автоматов размещать предупреждения о содержании канцерогенов в их продукции. Ученые заключили, что растворимый кофе может провоцировать развитие рака.

Сам кофе не несет никакой опасности, но вот акриламид, образующийся в процессе обжаривания зерен кофе, шоколадных бобов и миндаля, - опасный канцероген, внесенный в классификацию канцерогенов ВОЗ. Грызуны, которых поили водой с акриламидом, чаще всего умирали из-за онкологических заболеваний, что доказывает опасность этого химического соединения.  

В 2016 году кофе исключили из списка продуктов, вызывающих рак. Современные исследования также утверждают, что 2-3 чашки натурального кофе в день выступают как профилактика различных онкозаболеваний. 


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