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Сотрудники НГУ сняли таймлапс лунного шоу над Новосибирском

Сегодня, 14:43

Роман Белоусов и Михаил Маслов, сотрудники НГУ, сняли таймлапс лунного шоу над Новосибирском. Суперлуние, которое является редким астрономическим затмением, наблюдалось 31 января.

Суперлуние представляет собой явление, сопровождающееся совпадением полнолуния и новолуния с моментом наибольшего сближения Земли со своим спутником, когда расстояние между ними равно 255 тысячам километров. В этот раз суперлуние совпало с полнолунием и полным лунным затмением, которое можно было лицезреть на небе над Сибирью. Благоприятная безоблачная погода позволила специалистам и астрономам провести съемку явления.

Сотрудники НГУ провели фотосъемку Луны с интервалами, используя телескопические объективы. Весь процесс занял не более четырех часов, а кадры были смонтированы в короткий ролик, опубликованный на просторах Интернета.


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