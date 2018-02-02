Ученые: Ибупрофен убивает яйцеклетки плода

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Ученые, представляющие институты Шотландии, Франции и Дании, заявляют, что ибупрофен во время беременности убивает яйцеклетки плода женского пола. Научная работа опубликована на страницах Human Reproduction.

Известно, что все девочки рождаются уже с установленным количеством яйцеклеток, которые формируются в ходе внутриутробного периода и увеличить их уровень нельзя. Несколько недель в рамках исследования ученые изучали ткани яичников маленьких эмбрионов возрастом от 7 до 12 недель. В образцах с употреблением матерью ибупрофена наблюдалось сокращение яйцеклеток в два раза, а уровень зародышевых клеток сокращался на 75%.

По словам экспертов, этот препарат либо убивал яйцеклетки, либо останавливал их природное развитие. Во будущей жизни это провоцирует раннюю менопаузу и проблемы с зачатием. Недавно ученые установили, что активное потребление ибупрофена мужчинами влечет к бесплодию.