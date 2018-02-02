Над Новосибирском жители наблюдали «кровавое суперлуние»

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В небе над Новосибирском жители могли в ночь на 1 февраля наблюдать «кровавое суперлуние». Данное явление получило такое название из-за того, что Луна в этот момент принимает красноватый оттенок.

Примечательным является то, что в этот момент редкие явления можно было наблюдать сразу в нескольких местах планеты. При этом они были разными.

Если бы человек смог одновременно находиться в нескольких точках планеты, он, помимо кровавого суперлуния», смог бы стать свидетелем полного лунного затмения и полнолуния.

Суперлунием специалисты называют момент наибольшего приближения Луны к Земле. Расстояние между телами уменьшается до 362 тысяч километров. Следствием этого становится то, что спутник нашей планеты начинает выглядеть на 8% крупнее обычного.

Лунные затмения случаются на Земле в 30 раз чаще «кровавых суперлуний». Очередное из них можно будет увидеть уже 27 июля. Его отличием будет то, что в этом веке оно будет самым долгим.