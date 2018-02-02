VistaNews.ru


В Египте начались очередные поиски усыпальницы царицы Нефертити

Сегодня, 13:26

Группа итальянских археологов, движимая идеей британского археолога Николоса Ривза о том, что есть тайная усыпальница царицы Нефертити, решила провести новые исследования гробницы фараона Тутанхамона, приемного сына Нефертити. 

 Сама мысль о том, что усыпальница царицы спрятана в гробнице Тутанхамона связана с тем, что размеры захоронения Тутанхамона значительно меньше гробниц других фараонов, а исследования радаром указывали на пустоты за стенами и наличие в этих пустотах органических веществ и металла.  

Текущие египетские власти настаивают на дополнительных исследованиях, чтобы дать разрешение на разрушение некоторых стен. Поэтому пока археологи довольствуются догадками, расчётами и показаниями радара. 


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.