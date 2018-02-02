В Египте начались очередные поиски усыпальницы царицы Нефертити

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Группа итальянских археологов, движимая идеей британского археолога Николоса Ривза о том, что есть тайная усыпальница царицы Нефертити, решила провести новые исследования гробницы фараона Тутанхамона, приемного сына Нефертити.

Сама мысль о том, что усыпальница царицы спрятана в гробнице Тутанхамона связана с тем, что размеры захоронения Тутанхамона значительно меньше гробниц других фараонов, а исследования радаром указывали на пустоты за стенами и наличие в этих пустотах органических веществ и металла.

Текущие египетские власти настаивают на дополнительных исследованиях, чтобы дать разрешение на разрушение некоторых стен. Поэтому пока археологи довольствуются догадками, расчётами и показаниями радара.