В США научились выращивать здоровых кур без антибиотиков

Сегодня, 03:30

Исследователи Департамента сельского хозяйства США теперь могут определять кур с более сильной иммунной системой, что позволяет животным сопротивляться опасным болезням.

Выявление более сильных кур связано с двумя химическими элементами: цитокин и хемокин. Эти элементы при попадании в кровь лучше других извещают лейкоциты об агрессорах в крови, что помогает быстрее бороться организму кур с болезнями.

Теперь эстафету перенимают селекционеры. Их задача состоит в том, чтобы в ближайшее время кур с устойчивым иммунитетом вывести в отдельный вид для промышленных масштабов. Такая порода не требует дополнительных антибиотиков для лечения, а значит выращивание кур станет немного дешевле, что скажется и на конечной цене. Помимо цены улучшится и качество мяса, ведь в последнее время бактерии научились сопротивляться искусственном антибиотикам, а природные лейкоциты справляются с этой задачей куда лучше.