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Украина разработала для Великобритании суборбитальную ракету

Сегодня, 01:45

Украина закончила работу над конструированием суборбитальной ракеты Skyrora 1, являющейся заказом одноименной компании из Великобритании. В скором будущем партнеры испытают двигатель космического аппарата, после чего состоится его дебютный запуск.

Сотрудничество украинских и британских специалистов прокомментировал Даниель Смит, руководящий развитием бизнеса Skyrora в Украине. Сейчас все комплектующие новой суборбитальной ракеты распечатаны на 3D-принтере и собраны воедино. В первом квартале текущего года международные партнеры испытают двигатель RP-1, которому предстоит поднять Skyrora в космос. Дебютный запуск ракеты запланирован на четвертый квартал. Местом старта аппарата выбран космодром в Шотландии.

Даниель Смит отметил глубокие знания украинских специалистов в ракетостроительной промышленности, которые Великобритания очень ценит. К слову, дела у космических агентств Украины идут неплохо, регулярно заключаются контракты с иностранными партнерами. Помимо Skyrora, сейчас с украинцами сотрудничает южноамериканская компания MLS.


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