VistaNews.ru


Учёные: Луч света можно полностью остановить

Сегодня, 02:45

Полностью остановить движение светового луча возможно, считают представители международной научной группы. По мнению учёных из Израиля и Бразилии, сделать это можно путём помещения его в особую точку, где сталкиваются две одинаковых электромагнитных волны.

Физики утверждают, что в этой самой точке можно не только остановить движение света, но и «заморозить» его. В дальнейшем его можно так же запустить. При этом все данные, которые переносит импульс, будут сохранены. Исследователи утверждают, что подобный механизм подходит также и для звуковых волн. Подобные исследования могут быть полезны в электронике, ведь световые импульсы намного быстрее переносят информацию, чем большинство проводников.

Ранее мы писали, что учёные научились удерживать в полёте предметы с помощью ультразвука. Для этого использовались специальные тяговые лучи и акустические воронки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.