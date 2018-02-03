Учёные: Луч света можно полностью остановить

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Полностью остановить движение светового луча возможно, считают представители международной научной группы. По мнению учёных из Израиля и Бразилии, сделать это можно путём помещения его в особую точку, где сталкиваются две одинаковых электромагнитных волны.

Физики утверждают, что в этой самой точке можно не только остановить движение света, но и «заморозить» его. В дальнейшем его можно так же запустить. При этом все данные, которые переносит импульс, будут сохранены. Исследователи утверждают, что подобный механизм подходит также и для звуковых волн. Подобные исследования могут быть полезны в электронике, ведь световые импульсы намного быстрее переносят информацию, чем большинство проводников.

Ранее мы писали, что учёные научились удерживать в полёте предметы с помощью ультразвука. Для этого использовались специальные тяговые лучи и акустические воронки.