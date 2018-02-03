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Учёные: Крысы могут заключать сделки

Сегодня, 00:15

Учёные из Бернского университета в ходе своих недавних исследований выяснили, что крысы способны заключать сделки между собой. Это считается первым нечеловеческим видом, который похоже обладает этой уникальной способностью.

 Обмен услугами между крысами учёные зафиксировали в ходе проведения эксперимента. Исследователи капали немного солёную воду на спины животных. Это, как и полагается, вызвало у них сильный дискомфорт, но сами крысы почистить себя не могли, не доставали.

Принцип заключения сделки между животными довольно-таки обычный: услуга за услугу. Кроме этого, как добавляют учёные, крысы зачастую помогали тем членам их социума, которые раньше уже помогали самим им. Примечательно, что уже на второе проведение эксперимента крысы приносили с собой еду, чтобы обменивать её на необходимую услугу.


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