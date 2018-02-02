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Ученые предупредили о новой угрозе Земле

Сегодня, 03:07

Группа ученых предупредила о новой угрозе Земле. По словам специалистов, из-за бесконтрольной добычи полезных ископаемых в космосе планете грозит гибель.

 О том, что в космосе, в частности на астероидах, полно полезных ископаемых, известно давно. На поверхности космических тел обнаружены частицы платины, кобальта, марганца, никеля и других элементов.

Этот факт стал причиной увеличения количества разговоров о добыче ценных веществ на астероидах. Их запасы оцениваются в триллионы американских долларов. Ученые уверены, это будет реально уже через 10 лет.

Но у этой перспективы есть и минусы, мимо которых нельзя пройти мимо. Ученые подчеркивают, что если не следить и не думать наперед о влиянии человеческой деятельности на баланс в космосе, то неосторожная добыча полезных элементов на поверхности астероидов приведет к глобальным последствиям.

Космические тела могут изменить траекторию своего движения, и тогда Земле не спастись от "нападения".


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