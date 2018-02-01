Уфологи опубликовали 3-часовое видео с визитами НЛО за 2017

Вчера, 22:10

Уфологи опубликовали в сети видео длительностью в 3 часа, на котором запечатлены все визиты НЛО на Землю за 2017 год.

Специалисты отмечают, прошлый год был самым "урожайным" на фиксацию неопознанных летающих объектов около Земли и на ее поверхности. Поэтому уфологи из сообщества Section 51 потрудились и смонтировали видеоролик, в котором можно увидеть все посещения внеземных существ нашей планеты за прошлый год в хронологической последовательности.

Благодаря развитию современных технологий, смартфоны сегодня есть под рукой у каждого, что позволяет фиксировать НЛО, где бы они не находились.

В сообществе подчеркивают, что за 2017 год инопланетянам настолько полюбилась третья планета от Солнца, что они посетили практически каждую ее страну.

Тем временем, пользователи в сети, как обычно, разделились на два лагеря. Одни готовы поверить видеодоказательствам, другие относятся к материалам скептически.