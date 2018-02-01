Химики МГУ создали графеновых наномедуз

Вчера, 21:14

Группа студентов и преподавателей химфака МГУ им. Ломоносова разработала графеновые наночастицы, напоминающие по своей форме медуз. Они найдёт своё применение при создании суперконденсаторов и аккумуляторных батарей.

Стоит отметить, что графеном являются частицы графита толщиной в один атом. Структуру атома составляют шестигранные ячейки, по углам которых расположен углерод. Ввиду того, что проводимость графена крайне высока, он часть применяется в наноэлектронике. Учитывая это, студенты МГУ и решили взять его в основу своего исследования.

Выделив несколько слоёв графена, они сделали «наночешуйки», диаметр которых составил от 15 до 50 нанометров. Получить их удалось в сложных условиях с использованием высокотехнологичного лабораторного оборудования. После удаления лишних оксидов чешуйки своим внешним видом стали похожи на медуз.