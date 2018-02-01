VistaNews.ru


Химики МГУ создали графеновых наномедуз

Вчера, 21:14

Группа студентов и преподавателей химфака МГУ им. Ломоносова разработала графеновые наночастицы, напоминающие по своей форме медуз. Они найдёт своё применение при создании суперконденсаторов и аккумуляторных батарей.

Стоит отметить, что графеном являются частицы графита толщиной в один атом. Структуру атома составляют шестигранные ячейки, по углам которых расположен углерод. Ввиду того, что проводимость графена крайне высока, он часть применяется в наноэлектронике. Учитывая это, студенты МГУ и решили взять его в основу своего исследования.

Выделив несколько слоёв графена, они сделали «наночешуйки», диаметр которых составил от 15 до 50 нанометров. Получить их удалось в сложных условиях с использованием высокотехнологичного лабораторного оборудования. После удаления лишних оксидов чешуйки своим внешним видом стали похожи на медуз.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.