На Марсе найдены три лица: Скотт Уоринг продолжает поиски инопланетян

Вчера, 20:42

На Марсе обнаружили три новых лица. Уфолог Скотт Уоринг снова заговорил об обитаемости Красной планеты.

Изучая новые снимки, полученные NASA с марсохода Curiosity, виртуальный ловец НЛО Скотт Уоринг обнаружил на них интересные изображения. Внимательно присмотревшись, специалист отчётливо увидел лица тролля, медведя и женщины. Примечательно, что изображение мифического существа смотрит налево, а медвежья голова повёрнута в противоположную от тролля сторону. Лицо женщины напомнило Скотту Уорингу земные изображения египетской царицы Нефертити.

Напомним, что это не единственное лицо на Марсе, которое когда-либо было найдено на Красной планете. В далёком 1976 году NASA получило снимок части территории Кидония, которая находится в северном полушарии Красной планеты. Там, среди столовых гор расположился объект, напоминающий гуманоида, который общественность сразу же окрестила «Марсианским сфинксом». Также на территории Кидонии находятся и несколько строений, напоминающих египетские пирамиды в Гизе.

Известный уфолог продолжает убеждать своих подписчиков и мировую общественность в том, что Марс обитаем. В январе искатель правды и разоблачитель NASA опубликовал на своей странице в соцсети фотографию обнаруженных им гуманоидов. Фигуры на снимке земного исследовательского аппарата Curiosity маскируются под окружающий рельеф и имеют различное телосложение. Пользователи окрестили их «толстый и тонкий», а Скотт Уоринг предположил, что обнаруженные им существа принадлежат к разным видам.

Виртуальный специалист открыл на Марсе статую Иисуса Христа и множество других интересных скульптурных и архитектурных сооружений. Именно Скотт Уоринг обнаружил на поверхности Красной планеты развалины древнего замка и стеклянную сеть тоннелей, которая по его убеждениям до сих пор исправно служит обитателям планеты для поездок в различные её направления. Также скрупулёзный и внимательный специалист сумел рассмотреть на Марсе зубы неизвестного животного.

Ранее само американское космическое агентство, которое обычно не комментирует заявления известного уфолога, выложило в сеть фото, на котором изображено природное лицо Красной планеты. Орбитальная станция Mars Odyssey прислало в NASA снимок ландшафта, который отдалённо и шуточно напоминает человеческое лицо.