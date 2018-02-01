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Неупорядоченная структура шёлка делает его холодным и блестящим

Сегодня, 18:17

Американские и южнокорейские физики выяснили, что шёлк блестит из-за того, что в нитях имеются неупорядоченные плотности нанометровой толщины. Именно на них и происходит итерференция света. Эта причина также объясняет, что благодаря излучению в нитях происходит теплообмен и усиление охлаждения.

 Специалистам из США и Южной Кореи, которыми руководил Янга Кима из Университета Пердью, удалось обнаружить, что из-за неупорядоченной структуры полостей нанометровой толщины интерференционные эффекты во время рассеивания света характерны для волокон шёлка. Благодаря этому усиливается отражательная способность. Протяжные полости выполняют роль дефектов, на которых световые волны не рассеиваются, а создают локализованное энергетическое состояние.

 Как добавляют учёные, в шёлковых волокнах во время распространения света доминируют эффекты, которые связываются с рассеиванием света на микроструктурах. При этом данный процесс сказывается как на теплообмене, так и на оптическом свойстве шёлковых волокон. Из-за этого шёлк почти не пропускает свет.

По заверению экспертов, то, что данный эффект обнаружили в природных материалах, которые состоят из белков, открывает большие перспективы для изобретения биоорганических метаматериалов. В будущем материалы с такой структурой могут использовать для создания биосенсоров.

Несмотря, что это всё является новым открытием, подобные материалы были известны и ранее. Это, к примеру, хитин из крыльев золотистого жука.


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