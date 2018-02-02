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Ученые: Мигрень провоцирует болезни сердца

Сегодня, 05:45

Группа датских ученых, представляющая больницу Орхусского университета, во главе с доктором Каспером Адельборгом заявляет, что мигрень провоцирует болезни сердца. Научная работа опубликована на страницах журнала The BMJ.

В рамках исследования ученые изучили данные о 102 тысячах граждан Дании, 50% из которых имели постоянную мигрень. Средний возраст пациентов, которым впервые поставили такой диагноз, равен 35 годам, из них 71% женщины. На протяжении 19 лет ученые наблюдали за участниками эксперимента и установили, что группа с мигренями имеет в 1,5 раза больший риск развития сердечного приступа и в 2 раза больше возникновения инсульта.

По мнению специалистов, мигрень может быть связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за внезапного сужения сосудов в мозге, что делает человека более уязвимым для инсульта. Также люди с таким диагнозом менее активны, что увеличивает риск образования тромбов.


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