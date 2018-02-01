РАН: В небе появились признаки глобального изменения климата

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Олег Угольников, ученый из института космических исследований РАН, заявляет, что в небе появились явные признаки глобального изменения климата. Ими выступают серебристые облака, которые были замечены в Свердловской области и в Крыму.

Серебристые облака предрекают глобальные изменения в климате. В последнее время их стали замечать в небе все чаще. Потепление наблюдается в нижних слоях атмосферы, а быстрое похолодание до нескольких десятков градусов в год происходит на 80-километровой высоте. Серебристые облака чувствительны к температурному режиму и способны образоваться только при низких температурных показателях.

По словам Олега Угольникова, серебристые облака ранее в основном встречались в полярных регионах, но теперь они активно распространяются по широтам, вот почему явление наблюдали жители Крыма.