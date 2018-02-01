Учёные испытывают на людях универсальное лекарство от всех видов рака

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Учёные наконец-то приступили к испытаниям на людях универсального лекарства от всех видов рака. Новая вакцина позволяет организму атаковать опухоль. Для этого достаточно всего лишь одной дозы лекарства, которое колется единоразово.

Исследователи из Стэнфордского университета заявили, что они начнут вводить больным раком людям новое лекарство, которое способно уничтожить опухоли во всём организме. Учёные утверждают, что всего лишь одного укола хватит для того, чтобы организм начинал атаковать злокачественные клетки.

Лекарство представляет собой два смешанных препарата, которые активируют иммунную систему человека. Испытания на мышах показали, что они способны уничтожать даже самые удалённые раковые образования. Теперь вакцину испытают на пациентах с лимфомами.

Учёные полагают, что укол вакцины является более доступным по стоимости и по уровню побочных эффектов, чем другие лекарства. Лекарство может быть эффективным против многих разновидностей болезни. Это ещё один важный шаг в иммунотерапии.

Данная наука уже создала ряд препаратов, способных действовать на организм, лишая рак возможности распространения. Однако все эти «старые» препараты имеют много побочных эффектов, а также являются очень сложными.