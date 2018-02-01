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Ученые НГУ: Великий Шелковый путь мог начаться с троп диких животных

Сегодня, 15:21

Международная группа ученых, представляющая Новосибирский государственный университет и институт Макса Планка, заявляет, что Великий Шелковый путь мог начаться с троп диких животных. Исследования проводились в Алайской долине в Кыргызстане.

По словам Уилльяма Тэйлора, специалиста из института Макса Планка, по Шелковому пути прошла волна глобализации, самая первая в истории человечества. Этот процесс является старым и важным, особенно для квалифицированных археологов. Часть пути прошла через Сельунгур, Обишир, Алайскую долину и Кашгар.

Ученые уверенны, что маршрут тогдашним людям показали животные, которые жили в округе и мигрировали в поисках пищи. Тэйлор подчеркнул, что это лишь гипотеза, согласно которой человек продвигался по предтече Шелкового пути вместе с представителями фауны, он уходил в горы на летний период и спускался на зимний.


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