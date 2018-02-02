Ученые определили, что помогает гусям выдерживать зимние холода

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Ученые определили, что помогает гусям не умирать зимой от холода. Для этого они собирали информацию при помощи специальных датчиков.

Ученые постоянно занимаются исследованием животного мира, на этот раз их внимание привлекли гуси. В результате исследования, специалисты установили, что они могут спокойно зимовать в северных регионах нашей планеты. Такую возможность им дает замедленное сердцебиение и обмен веществ, которые наблюдаются у этих птиц в холодное время года. Также установлено, что зимой у уток снижается температура тела.

Результаты своего исследования ученые опубликовали в научном журнале Scientific Reports. Провели такой эксперимент специалисты Венского университета (Австрия), под руководством профессора Клаудии Вашер.

Ученые установили специальные датчики на тело уток, которые считывали информацию об их состоянии и передавали на компьютер. После анализа полученных результатов, ученые сделали необходимые выводы.

Установлено, что метаболизм уток снижается в холодное время года на 22%. Хотя в таком состоянии гуси становятся более уязвимыми для хищников. Для сохранения популяции они отправляются в теплые края.