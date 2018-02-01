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Радиофизик из ТГУ создает программу для предотвращения экобедствий

Сегодня, 13:52

Данила Каширский, радиофизик из ТГУ, создает программу для успешного предотвращения экологических бедствий. Об этом сообщили на официальном сайте Томского государственного университета.

Согласно сообщению ТГУ, на сегодняшний день Данила Каширский занимается созданием программы, которая позволит дистанционно диагностировать газовые смеси, выделяемые при работе машин, предприятий промышленности и извержении вулканов. Система позволит специалистам в реальности определить состав, а также установить уровни температуры и концентрации выхлопных газов. В результате станет возможным прогнозировать и предотвратить экологические катастрофы.

Особенностью разработки Каширского выступает использование в характеристике газовой среды технологии нейронных сетей, обладающими функциями обучения.


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