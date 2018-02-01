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Учёные нашли в ветрах возле чёрных дыр звездообразующие молекулы

Сегодня, 13:21

Американские учёные недавно провели ряд экспериментов в ходе которых выяснили, что в ветрах, которые находятся возле чёрных дыр, могут присутствовать звездообразующие молекулы. Интересно то, что они появляются обычно в самых холодных районах, а чёрные дыры являются энергетической областью, поэтому вся ситуация получается противоречивой.

 Специалисты сообщают, что звездообразующие молекулы способны приспособиться к любым ветрам и даже нормально существовать в таких условиях. В тот момент, как ветер уносит из галактики газы, его температура вырастает очень сильно, и в такой окружающей среде молекулы не могут выжить. Когда же температура снижается, происходит процесс новых формирований новых соединений молекул.

Учёные всё ещё продолжают проводить опыты и изучить новое открытие. Это нужно для того, чтобы узнать, какие виды космического ветра существуют у сверхмассивных чёрных дыр.


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