Японские учёные научились выявлять болезнь Альцгеймера при помощи капли крови

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Японские учёные изобрели новый метод выявления болезни Альцгеймера. В пресс-службе национального центра по изучению долгожительства уточняют, что теперь для этого необходимо только несколько капель крови пациента. Специалисты собираются широко распространить новый метод.

Новый метод основывается на выделении веществ, содержащих бета-амилоид. Последний является пептидом, который считают одной из главных причин развития болезни Альцгеймера.

Учёные сравнивают соотношение выделенных веществ в крови, а затем анализируют его. Полученные данные показывают о излишних накоплениях бета-амилоидов и формирования амилоидных бляшек. Специалисты добавляют, что для осуществления этого метода необходимо только 0,5 мл крови.

В данный момент учёные провели тесты на 230 австралийских и японских пациентах, возраст которых составлял от 60 до 90 лет. В 9 из 10 случаев диагноз подтверждался другими популярными методами определения болезни. Для этого обычно используют ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) или же анализ цереброспинальной жидкости.

Кацухико Янагисава, глава исследовательского центра, сообщает, что новый метод будут активно внедрять при выявлении и лечении Альцгеймера. В данный момент в мире живёт около 50 миллионов больных этой болезнью людей. В основном, ею болеют только пожилые люди. Как правило, с таким диагнозом живут не дольше 10 лет.