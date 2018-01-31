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Уфолог обнаружил три лица на снимках Марса

Вчера, 23:33

Уфолог Скотт Уоринг, чьей специализацией является Марс, нашел на снимках NASA три лица на просторах Красной планеты. Свои наблюдения специалист опубликовал в личном блоге.

Уоринг уверен, что на Марсе в действительности существуют инопланетяне. Одним из доказательств своей теории он считает недавно обнаруженные три лица на снимках NASA. На просторах Марса уфолог разглядел морду медведя, лишенного волосяного покрова, лицо женщины с Земли, а также лицо тролля.

В частности, лицо женщины на поверхности Красной планеты напомнило Скотту Уорингу облик египетской правительницы Неферттити.

Ранее известный в уфологических кругах специалист заявлял, что нашел на фотографиях с Марса зубы.


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