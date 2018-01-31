Ученые NASA показали уникальные фото с Марса, снятые устройством Curiosity

Вчера, 22:54

Ученые NASA показали пользователям Сети уникальные фото поверхности Марса. Снимки зафиксированы устройством Curiosity, которое было запущено специалистами, в 2012 году.

На снимках, которые получены специалистами несколько месяцев спустя с Марса, видно, что на поверхности Красной планеты виден хребет Вера-Рубин, на котором отмечается 18-километровый путь от самого кратера Гейла. Радиус холма достиг 154 километра в диаметре.

Сначала аппарат Curiosity в 2012 отмечался в северной части Вера-Рубина, но потом он продвинулся в южную область хребта.

По прогнозам ученых, устройство после проделанной работы в этом спектре Марса будет отправлено в другую часть планеты. В последнее время эксперты очень интересуются Марсом, так как эта планета представляет большой интерес, так как может быть полезна для переселения челевечества.