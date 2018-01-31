Ставропольцы увидят завершающую стадию суперлуния

Вчера, 21:01

Сегодня, 31 января, в небе ожидается Красное Суперлуние (полное лунное затмение), но погодные условия, возможно, не дадут увидеть его. Завершающую стадию этого явления смогут увидеть ставропольцы.

Специалисты астрофизической обсерватории РАН из города Карачаево в Черкесской Республике сообщили, что жители Североевропейской части страны, в том числе и Северного Кавказа, не увидят его. Однако надежда полюбоваться этим необычным явлением есть у жителей Ставрополя, которые смогут частично наблюдать конечную стадию полутеневого затмения над горизонтом около 19.00 при условии чистого, безоблачного неба.

Однако в Гидрометцентре данного региона уточнили, что абсолютно чистого, ясного неба не прогнозируется, облачность достигнет 30-40%, однако возможность прояснения сохраняется.

Это уже второе Суперлуние за текущий месяц, а предыдущее наблюдалось 2 января. В течение нескольких часов сегодня с Земли можно будет наблюдать довольно редкое одновременное сочетание трех явлений: суперлуния, полнолуния и лунного затмения, благодаря чему Луна значительно приблизится к Земле, начнет светить ярче на 8% и обретет красный оттенок.

В Москве красно-бурый спутник появится после 17.00, и если не помешает повышенная облачность, то до 18.11 можно будет наблюдать схождение бурого оттенка с Луны.