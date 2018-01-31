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NASA обнаружили в галактике БМО сложные органические соединения

Вчера, 20:59

Сложные органические соединения найдены в Космосе. Специалисты NASA обнаружили в галактике Большого Магелланово Облака (БМО) молекулы метанола. Теперь реальным стал вопрос зарождения жизни во Вселенной гораздо раньше.

Специалисты NASA обнаружили в соседней галактике сложные химические соединения. Проанализировать систему химического состава БМО помогли предположения и гипотезы астрономов, поскольку добраться до объекта исследования невозможно. Исследователи предполагают, что жизнь на далеких звездах могла существовать годы назад.

Однако примечательно, что планеты могут показать наличие в составе сложной органической молекулы метанола.

К слову, метанол – это простейший одноатомный спирт, бесцветная ядовитая жидкость, контаминант. Метанол - это первый представитель гомологического ряда одноатомных спиртов. С воздухом в объёмных концентрациях 6,98-35,5% образует взрывоопасные смеси.


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