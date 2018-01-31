Почки-импланты и инородные суставы. Клонированные уши китайских детей успешно прижились

Вчера, 20:51

Специалисты выяснили, что если для модификации нужного органа взять непосредственно биоматериал у самого пациента, то риск отторжения исключается практически стопроцентно. Тогда как при использовании донорских материалов такое нередко встречается.

Первым делом клонированные органы слуха получили дети, страдающие врожденной микротией (деформированной или неразвитой ушной раковиной). Взяв у них клетки хрящевой ткани, ученые смогли вырастить новые органы и приживить их. Родственный материал не отторгается организмом пациентов, под наблюдением некоторые из них находятся уже два с половиной года. Пересаженные органы прижились и совершенно не причиняют беспокойства маленьким пациентам.

Выращивание органов не всегда происходит в пробирке - иногда они создаются прямо в человеческом организме. Для этого используются специальные приборы, наподобие 3D принтера. Зачастую он применяется для выращиваний фрагментов кожи, например, при операциях для ликвидации последствий поверхностных ожогов.

В Колумбийском университете в опытном порядке была получена недостающая часть сустава, созданная из стволовых клеток, засеянных на фрагмент кости. А израильские ученые работают над методикой выращивания кости, используя жировую ткань пациента, полученную с помощью липосакции. Одна из таких костей уже была пересажена в крысиную лапу. В порядке эксперимента японские ученые смогли вырастить зубы, и успешно трансплантировать их в челюсти подопытных животных. Выращивают также сосуды, ростом которых можно управлять и даже формировать из них сложные структуры.

Американские ученые на мышах провели успешный эксперимент по вживлению выращенной мышечной ткани. Нескольким пациентам были вшиты мочевые пузыри, которые выращивались в чашках Петри из клеток, предварительно взятых у этих людей. Это был первый случай, когда благополучно были вживлены довольно сложные человеческие органы, а не просто мышцы, кости или кожа.

В клинике Гарварда создали искусственную почку, которая затем была имплантирована корове. Орган был выращен на каркасе из специального саморазрушающегося материала, а после вживления, искусственный орган с большим успехом выполнял свои функции. На данном этапе специалисты Гарварда в сотрудничестве с коллегами из Массачусетса заняты разработкой программы выращивания искусственных сердец. Тысячи людей по всему земному шару с нетерпением ожидают донорского органа, но, учитывая, что сердце - одна из важнейших составляющих человеческого организма, то работа ведется очень тщательно. Сейчас важно просчитать технологию, которая даст возможность приживлять любые ткани и органы, исключая при этом шанс отторжения имплантируемого материала.