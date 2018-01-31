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В сети опубликовали детальное видео темной туманности Lupus 3

Вчера, 20:21

Наиболее детальное изображение темной туманности Lupus 3 удалось на днях получить сотрудникам Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили. Видео данного наблюдения было опубликовано в сети.

Указанный объект входит в структуру Облака Волка (Lupus Clouds). Расстояние от него до Земли составляет 600 световых лет. Для того, чтобы изучить туманность, исследователи использовали мощности обзорного телескопов VLT Survey и MPG/ESO, расположенных в обсерватории Ла Силья в Чили. В центральной части кадра можно увидеть две молодые голубые звезды.

Lupus 3, как и все аналогичные объекты, является областью активного звездообразования. Здесь имеется огромное скопление молодых звёзд. В некоторых районах из-за повышенной плотности происходит гравитационное сжатие, которое порождает протозвезды. По одной из версий, именно так 4 миллиарда лет назад зародилось Солнце.


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