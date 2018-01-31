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В Москве робот прооперировал 216-килограммовую женщин

Вчера, 19:30

Сложнейшую, уникальную операцию при помощи робота провели женщине с весом в 216 килограмм врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии.

40-летняя жительница Москвы после новогодних каникул обратилась в больницу, где ей диагностировали доброкачественное новообразование в яичнике и матке, которое начало довольно быстро прорастать в стенки мочевого пузыря. Пациентка обращалась во многие как государственные, так и частные медицинские учреждения, однако везде ей отказывали, так как случай довольно тяжелый, что связано с весом москвички.

Из-за того, что прямой угрозы жизни пациентки не было, врачи не торопились браться за данный случай. Медики утверждают, что хирургические манипуляции у полных людей всегда сопряжены с риском многочисленных осложнений.

Помочь женщине согласился заведующий отделением эндоскопической хирургии Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Александр Попов, при условии использования специальной наркозно-дыхательной аппаратуры и роботической установки DaVinci. Спустя три часа операция была завершена благополучно, без осложнений, а на четвертый день женщину выписали.


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