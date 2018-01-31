Уфологи назвали причину, почему город в Мексике можно назвать лучшим местом для НЛО

Вчера, 19:34

Специалисты в области уфологии назвали причину, почему город Муна в штате Юкатан в Мексике можно назвать лучшим местом для НЛО. По словам экспертов, всё дело в некоторой удалённости населённого пункта, а также его малонаселённости, как сообщает VladTime.

В городе Муна проживает только 11 тысяч человек, в основном, потомков индейцев из племени майя. Это место очень привлекательно для НЛО, его там фиксируют постоянно, причём даже в дневное время. Самое знаковое наблюдение было 14 лет назад. Тогда люди заметили крупное нечто, приземлившееся на близлежащем известняковом провале, сеноте.

Там космолёт пребывал пару секунд, а потом резко взлетел и пропал. После этого также было много свидетельств о присутствии НЛО. Инопланетяне часто бывают у сенот, потому некоторые уфологи считают, что там могло бы быть нечто вроде их базы, однако точно информация не подтверждена.