Учёные рассказали о жизни на Земле под метеоритным дождём

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Учёные рассказали о возможности жизни на Земле во время метеоритных дождей. Конечно, тогда не существовала какая-либо жизнь. В своих материалах специалисты доказывают отсутствие крупных катастроф, но, как они говорят, примерно 4 миллирада лет назад наша планета была подвержена метеоритным дождям.

Исследователи сымитировали нагревание поверхности Земли из-за ударов метеоритов, диаметр которых составляет 100 километров. При всём этом учли условия объёмов падения метеоритов, как это могло произойти 4 миллиарда лет назад. Цель данного опыта узнать, будет ли планета нагреваться от ударов астероидов до нужной стерильной кондиции. В результате оказалось, поверхность могла плавиться и не один раз, тем не менее за последние миллиарды лет это могло произойти один единственный раз, если вообще когда-либо происходило.