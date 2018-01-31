Из-за глобального потепления жуки станут меньше

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Многие крупные жуки будут вынуждены из-за глобального потепления сменить свои размеры ввиду повышения среднестатистической температуры в регионе своего обитания. Так считают учёные канадского Университета Британской Колумбии, которые объясняют, что обитателям фауны по-разному придётся адаптироваться к новым природным условиям.

Для того, чтобы сделать выводы о зависимости размера жуков от температуры, исследователям пришлось проанализировать данные об указанных представителях фауны с 1800 года. Специалисты выяснили, что в среднем с изменением температуры на один градус габариты жуков уменьшались на один процент. Эксперты опасаются, что подобные перемены существенно коснутся и других животных. Так как изменение размеров влияет на эффективность того или иного вида, его популяцию, то стоит, по мнению учёных, также ожидать изменений в экосистеме того или иного региона.

Ранее учёные рассказали, чем чревато глобальное потепление и спрогнозировали катаклизмы, которое оно вызовет в ближайшие 25 лет. Исследователи считают, что природные процессы спровоцируют массовые наводнения.