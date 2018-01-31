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В Канаде создали пломбы с антибиотиками, пожизненно защищающие от кариеса

Сегодня, 16:49

Зубные пломбы с наночастицами антибиотиков разработали канадские учёные из университета Торонто. По словам исследователей, наполнители способны защитить человека от микробов и кариеса до конца жизни.

Специалисты утверждают, что пломба в таких случаях превращается в редут обороны на пути вредных микроорганизмов, разрушающих зубную эмаль. Подобные методики использовались и ранее, признаются учёные, но срок их действия ограничивался несколькими неделями. Теперь же удалось разработать наполнители, способные раз и навсегда лишить пациента проблемы кариеса.

Ранее мы писали, что житель Ирландии, называющий себя зависимым от газировки, продемонстрировал последствия своего увлечения. Мужчина показал гнилые зубы, которые разрушились после ежедневного употребления шести литров содовой.


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