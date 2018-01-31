МТИ: Разработан способ сделать микрожидкости модульными

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Инженеры из Массачусетского технологического института (МТИ) разработали способ сделать микрожидкости модульными. Для этого они задействовали принцип блоков, как в конструкторе LEGO.

К микрожидкостям подключаются мельчайшие датчики, подобные плоским двумерным микросхемам, протравленными крошечными каналами и портами. Они выполняют различные операции, включая смешивание, сортировку, перекачку и хранение по мете поступления. Команда МТИ вышла за границы этого, предоставив альтернативу в виде блоков, как в LEGO, как сообщает VistaNews.

По словам Анастасиоса Джона Харта, доцента факультета механического машиностроения, именно известный конструктор является хорошим примером точности и модульности в повседневных промышленных объектах. Ведущий автор исследования, Кристал Оуэнс, подчёркивает, что целью их методики было создать то, что поможет в дальнейшем делать микрожидкостные инструменты.