В Ленобласти появился радиотелескоп, усиливающий ГЛОНАСС

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13-метровый радиотелескоп, смонтированный специалистами института прикладной астрономии РАН в Ленобласти, позволит усилить мощности ГЛОНАСС. Ожидается, что новое оборудование повысит точность навигационной системы.

Работать телескоп будет на базе обсерватории «Светлое». Пока он ещё не введён в эксплуатацию, конструкцию ещё необходимо оснастить электронным оборудованием. Первое тестовое испытание радиотелескопа состоится осень этого года. После запуска его синхронизируют с двумя такими же установками в Карачаево-Черкессии и Бурятии. Строительство телескопа обошлось федеральному бюджету в 600 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что система ГЛОНАСС в скором времени перейдет на работу со спутниками-трансформерами. Первые этапы взаимодействия начнутся уже в 2018 году.