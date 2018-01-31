VistaNews.ru


Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк в возрасте 67 лет

Сегодня, 14:58

Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк в возрасте 67 лет. Смерть настала в городе Киев в пределах парка Царское Село до прибытия медиков.

Как известно, с 19 ноября по начало декабря 1997 года он бороздил просторы космоса на американском космическом корабле под названием "Колумбия", в результате чего в пределах американско-украинского проекта занимался биологическими опытами с соей, мхом и репой. Каденюк родился в 1951 году в посёлке Клишковцы Черновицкой области. После выпуска из авиационного училища поступил в Центр космонавтики имени Ю.А. Гагарина. Тогда он был записан в ряды космонавтов. В 1995 году взял гражданство Украины. Через два года после этого совершил свой полёт длительностью 15 суток в роли эксперта по нагрузке.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.