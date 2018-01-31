Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк в возрасте 67 лет

Сегодня, 14:58

Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк в возрасте 67 лет. Смерть настала в городе Киев в пределах парка Царское Село до прибытия медиков.

Как известно, с 19 ноября по начало декабря 1997 года он бороздил просторы космоса на американском космическом корабле под названием "Колумбия", в результате чего в пределах американско-украинского проекта занимался биологическими опытами с соей, мхом и репой. Каденюк родился в 1951 году в посёлке Клишковцы Черновицкой области. После выпуска из авиационного училища поступил в Центр космонавтики имени Ю.А. Гагарина. Тогда он был записан в ряды космонавтов. В 1995 году взял гражданство Украины. Через два года после этого совершил свой полёт длительностью 15 суток в роли эксперта по нагрузке.