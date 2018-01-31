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Британские ученые нашли метод лечения рака без химиотерапии

Сегодня, 14:21

Группа исследователей из Великобритании попыталась найти нетоксичный терапевтический метод, который нацеливается на ликвидацию раковых клеток без химиотерапии. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Aging.

Британские ученые из Университета Солфорда сообщили, что могут коренным образом изменить традиционную опасную химиотерапию для лечения пациентов с онкологией. Исследователи обнаружили, что блокирование витамина B2 может остановить рак. Профессор Майкл Лисанти заявил, что был найден нетоксичный терапевтический способ, который нацеливается на митохондрии раковых клеток.

Митохондрии представляют собой энергетические органеллы, обнаруженные внутри каждой клетки. Соединение, недавно найденное учеными, может остановить пролиферацию раковых стволовых клеток путем вмешательства в их процесс создания энергии внутри митохондрий. Другими словами, если блокировать витамин B2, то в раковые клетки не будет поступать энергия и они начнут погибать.


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