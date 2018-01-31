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Биологи научили косатку имитировать человеческую речь

Сегодня, 14:25

Французские биологи из коммуны Антиб научили 16-летнюю косатку Вики имитировать человеческую речь. Больше всего у морского млекопитающего получается издавать скрип и причмокивание губами.

Ученые из французской коммуны Антиб потратили совершенно немного времени, дабы обучить 16-летнюю Вики имитации человеческой речи. Слыша произносимое биологом слово, косатке требовалось от 4 до 17 повторений, дабы максимально точно повторить его. Лучше всего у умного животного получалось произносить английские слова bye bye (пока) и hello (привет). Помимо речи, морское млекопитающее научилось отлично пародировать скрип и причмокивание губами.

Косатка Вики проживает в аквариуме, расположенном во французской коммуне Антиб. Видеоролик с ее обучением человеческой речи активно набирает популярность на YouTube.


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