В США остров принял форму черепа с демонической улыбкой

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Небольшой остров на территории США долгое время пугает местных жителей и привлекает туристов, которые охотятся за паранормальным явлениями. Дело в том, что остров имеет страшную форму человеческого черепа и демоническую улыбку.

Как передают журналисты сайта «Влад Тайм», в США есть небольшой остров Бейнбридж со своей устрашающей историей. Местные жители уверяют, что неоднократно слышали зловещие голоса, которые доносились с безлюдного острова. Недавно остров сфотографировали при помощи спутников с высоты и результаты шокировали американцев.

Как оказалось, с высоты остров Бейнбридж напоминает череп человека с демонической улыбкой. Если же приблизить изображение, то можно заметить, что такую иллюзию создают деревья и листья, однако американцы до сих пор опасаются приближаться к острову.