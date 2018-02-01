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Ученые: Наглые люди реже следуют инструкциям

Сегодня, 00:15

Ученые из США обнаружили, что наглые люди почти не следуют инструкциям.

Ученые провели шесть экспериментов, в исследовании которых приняли участие около 1259 человек. И оказалось, что такие люди чаще всего игнорируют инструкции и предписания. Особенно наглые люди объявили, что могут поступать аналогичным образом и в других похожих жизненных ситуациях. Ученые смогли доказать, что не смогли убедить участников эксперимента следовать нужным инструкциям. Люди не хотели выполнять предписанные им указания, так как считали, что они являются несправедливыми к ним.

В будущих исследованиях ученые попытаются понять, как все таки заставить таких людей «подчиняться». Также они сообщили, что многие начальники жаловались на подчиненных, потому что те игнорировали свои обязанности, даже несмотря на то, что ситуация могла обернуться против них самих.


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