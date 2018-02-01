В Китае представили проект многоразовой ракеты-носителя

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Частный стартап Link Space из Китая на днях представил собственную разработку - проект многоразовой жидкостной космической ракеты-носителя. В компании уже выразили готовность сотрудничать как с местным правительством, так и с международными исследовательскими фондами.

По словам представителей Link Space, речь идёт о двухступенчатой ракете. Её вес составляет 33 т, высота - 20 м, а диаметр - 1,8 м. Аппарат способен доставлять на околоземную орбиту, на высоту 550 км до 200 кг полезного груза. Ожидается, что первый запуск ракеты состоится в 2020 году. Пока свои планы сотрудничества со стартапом не разглашало ни одно из ведущих космических агентств.

Ранее мы писали, что в России планируется создать новую многоразовую ракету-носитель «Корона». Ожидается, что она не будет уступать существующим мировым аналогам. Данную информацию прессе сообщили в конструкторском бюро ГРЦ.