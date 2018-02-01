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Робот-манипулятор принес два миллиона жителю Хабаровска

Сегодня, 02:15

Аспирант из Хабаровского университета создал метрового робота-манипулятора. За свое творение Михаил Бойко получил два миллиона рублей.

Молодые российские ученые постоянно стараются создать новые приборы, которые упростят жизнь человеку. Так, молодой аспирант из Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск) подал свое изобретение для участия в конкурсе «Старт», который проводит Фонд содействия инновациям. Сообщается, что общее количество поданных заявок составило 1300.

После рассмотрения всех предложенных изобретений жюри присудило грант в размере двух миллионов рублей Михаилу Бойко за разработку метрового робота-манипулятора. Как сообщил молодой ученый, созданный им технологический манипулятор является универсальной машиной, которая может выполнить практически любую манипуляцию – сварка, закручивание болтов и гаек, покраска предметов и другое.

Также обладатель гранта рассказал, что на полученные деньги планирует усовершенствовать своего робота, а после провести испытания на промышленном предприятии. Известно, что высота робота составляет один метр, длина рабочей зоны – 1 метр, он сможет поднимать грузы весом до десяти килограммов.


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