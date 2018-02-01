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О гибриде человека и шимпанзе рассказали ученые

Сегодня, 01:15

В одной из лабораторий около ста лет назад якобы был выведен гибрид человека и шимпанзе. Такой информацией с журналистами поделился британский ученый.

На одной из пресс-конференций британский ученый рассказал журналистам о том, что еще около 100 лет назад в одной из американских лабораторий был проведен эксперимент по созданию гибрида человека и шимпанзе. Также сообщается, что такой опыт прошел успешно, но после этого среди ученых возникла паника, и было принято решение об уничтожении данного гибрида.

Как сообщил эволюционный психолог Гордон Гэллап, об этом тайном эксперименте ему рассказал профессор Флоридского университета (США), провели его в 1920 году. Известно, что самка шимпанзе была искусственным образом оплодотворена спермой человека, после у животного родился получеловек-полуобезьяна. После удачного рождения и развития младенца, его умертвили по морально-этическим соображениям.

По информации британского психолога, сообщивший ему такую тайную информацию профессор имеет очень высокий авторитет и верить ему можно. Напомним, что китайские ученые проводят эксперименты по клонированию человека.


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