Группа российских астронавтов выйдут в открытый космос 2 февраля с МКС

Вчера, 22:49

Группа российских космонавтов, которые пребывают на борту МКС, проводит подготовку для выхода в открытый космос. Это событие намечено на 2 февраля, они будут выполнять некоторые работы вне корабля.

Согласно информации из достоверного источника, 2 февраля два члена экипажа российской группы космонавтов, которые в настоящее время находятся на Международной космической станции, проведут некоторые работы в условиях открытого космического пространства. Астронавт Антон Шкаплеров и командир экипажа Александр Мисуркин будут устанавливать дополнительный блок на поверхности российского аналога «Звезда». Это необходимо для достижения еще более качественной связи с сотрудниками Центра полетов. На это мероприятие отведено 6 часов. Все это время специалисты NASA будут проводить оперативное наблюдение за ходом работы космонавтов в условиях открытого космоса.